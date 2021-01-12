Sanatçı Enes Debran'a ait portrelerin yer aldığı "Eidos" sergisi CerModern'de açıldı - Son Dakika

Sanatçı Enes Debran'a ait portrelerin yer aldığı "Eidos" sergisi CerModern'de izlenime sunuldu.

Hub Sanat Mekan'da sanatseverlerle buluşan sergide, bilinçsel özleri algılama yolculuğunda portreleri araç olarak kullanan Debran'ın çalışmaları yer alıyor.

İzleyicisini antik-modern, idea-imge, kadın-erkek, canlı-ölü kavramları arasında derin bir yolculuğa çıkaran Debran, portrelerindeki "arafta kalmak" halini kendi hayatı, bilinç ve düşünce akışıyla ilintili olarak seyircisine sunuyor.

Sergi, 7 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.