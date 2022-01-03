Üye Girişi
Sanatçı Engin Beyaz'ın "Sanal Kütüphane" sergisi 15 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Sanatçı Engin Beyaz'ın "Sanal Kütüphane" sergisi 15 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak

03.01.2022 20:34
Sanatçı Engin Beyaz'ın "Sanal Kütüphane" sergisi 15 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak

Çağdaş malzemelerle eserlerinin içinde farklı hikayeler ile katmanlar oluşturan sanatçı Engin Beyaz'ın "Sanal Kütüphane" adlı kişisel sergisi, 15 Ocak'ta Galeri Diani'de açılacak.

Çağdaş malzemelerle eserlerinin içinde farklı hikayeler ile katmanlar oluşturan sanatçı Engin Beyaz'ın "Sanal Kütüphane" adlı kişisel sergisi, 15 Ocak'ta Galeri Diani'de açılacak.

Toplumsal açmazlara kendine özgü bakışıyla sanat üretme amacında olan Beyaz, eserleriyle toplumda farkındalık oluşturma çabasında olduğunu belirtiyor.

Geçen yıl ekim ayında Galeri Diani ile katıldığı Contemporary İstanbul Fuarı'nda yine "Sanal Kütüphane" başlığı eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan Beyaz, sanatında, geçmişin kütüphanelerini güncel sanal kütüphanelerle, geçmiş ideaları güncel idealarla örtüştürürken geçmişin mitleriyle güncel mitler arasında köprüler kurmaya çalışıyor.

Eserlerinin çoğunda Platon'un mağarasını ve buna bağlı idealar dünyasını katmanlı şekilde ele alan Beyaz, ayrıca Sırp edebiyatının önde gelen yazarlarından Zoran Zivkovic'in 2003 yılında Dünya Fantezi Ödülüne değer görülen "Başka Zaman Kütüphaneleri" adlı eserine odaklanıyor.

Sergi kapsamında sanatçılar, eleştirmenler ve izleyicilerin katılımıyla 22 Ocak'ta bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Sergi, 3 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

YORUMLAR
500

İstanbul, Ekim, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanatçı Engin Beyaz'ın 'Sanal Kütüphane' sergisi 15 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika


Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz         
20:22
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Aralık'ın en fazla artışı mutfakta değil, kırtasiyede oldu! Bilin bakalım hangi ürün Aralık'ın en fazla artışı mutfakta değil, kırtasiyede oldu! Bilin bakalım hangi ürün         
14:21
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01

Son Dakika Haberleri
20:22 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz
20:12 Ahmet Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri olay yarattı!
20:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Bundan sonra 2 bin 500 liranın altında maaş almayacaklar
19:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara müjdesi: Kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek
19:39 Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak
19:38 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!
19:13 Galatasaray'da Fatih Terim hakkında tarihi karar
19:12 Meteoroloji'den 15 ilimize uyarı! Artan sıcaklıklar yeni afetin habercisi
18:43 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu
18:38 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 20:40:27. #1.11#
SON DAKİKA: Sanatçı Engin Beyaz'ın "Sanal Kütüphane" sergisi 15 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement