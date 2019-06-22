Son Dakika Haberleri: Sanatçı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi
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Sanatçı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi

1 saat önce

Tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi, System.String[]
Tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, 71 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:23 
Enis Fosforoğlu, Ekonomi
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