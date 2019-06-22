Sanatçı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi
1 saat önce
Tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, 71 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:23
Tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu
, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, 71 yaşında hayatını kaybetti.
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