Sanatçı Fatih Mühürdar'dan gençlere

Sinema ve tiyatro oyuncusu Fatih Mühürdar, gençlere büyüklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumaları için önlemlere uyup evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Mühürdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un hızla yayılan güçlü bir hastalık olduğunu söyledi.

Yıllar önce TRT ekranlarında yayınlanan ilk komedyenlik yarışmasında birinci olmasının ardından tıp eğitimini yarıda bıraktığını belirten Mühürdar, sağlık çalışanlarının çok değerli olduğunu dile getirdi.

İstanbul'da yaşamını sürdürdüğünü ve evinden çıkmamaya özen gösterdiğini anlatan Mühürdar, "Eşimle evde iki çocuğumuzun eğitimine daha fazla ağırlık verdik. Yemek yapıyoruz, skeçler çekiyoruz ve hayatı eve sığdırıyoruz. Hayat eve sığar. Devletimizin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sürekli arz ettiği gibi kurallara uyarak ancak bu virüsten kurtulabiliriz." dedi.

Mühürdar, virüsün Çin'den yayıldığını hatırlatarak, bu ülkenin beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmesi, vahşi hayvan pazarlarını kapatması gerektiğini ifade etti.

"Yanlış olan ne varsa terk etmeliyiz"

Dünyanın tüm toplumlarının bir araya gelip yanlış ne varsa bunları terk etmesinin şart olduğunu vurgulayan Mühürdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sigaranın bu dönemde ne denli zararlı olduğunu hepimiz duyduk. Umut ediyorum ki tütün tarlaları buğday, mısır tarlalarına dönüşür ve bu zararlı şey de yasaklanır. İnsanların kendisine zarar vermesi kadar büyük bir günah, yanlış olamaz. Gidilebilecek bir başka dünya yok. Doğayı, hayvanları sevelim ve tedbirlerimizi alalım. Evet, çalışmak zorundayız fakat tedbirli hareket etmeli, rehavete kapılmamalı ve bu virüsten dünya insanı olarak kurtulmalıyız."

"Hep birlikte koronavirüsün kökünü kazıyalım"

Mühürdar, uzmanların virüsün taşıyıcılığı konusunda çoğunlukla gençleri işaret ettiğini hatırlattı.

Bu konuda çağrıda bulunan Mühürdar, "Atalarımıza, ninelerimize bu kötülüğü yapmayalım. Gençler büyüklerine kıymasın, evde kalsın." diye konuştu.

Fatih Mühürdar, Erzurum ağzıyla verdiği mesajında, "Evinizde kalın. Hep birlikte bu koronavirüsün kökünü kazıyalım." ifadelerini kullandı.