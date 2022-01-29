Üye Girişi
SANATÇI FATMA GİRİK, BODRUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

SANATÇI FATMA GİRİK, BODRUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

29.01.2022 09:57

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi ve Şişli eski Belediye Başkanı Fatma Girik'in cenazesi, dün İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Girik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşınarak Adliye Camisi'ne götürüldü. Törene katılanlar Girik'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Törene, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ile iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

HAYAT ARKADAŞININ YANINA DEFNEDİLDİ

Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından kıldırılan namazın ardından Fatma Girik'in cenazesi, Torba Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Girik, Torba Mezarlığı'nda hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi.

'HEM ABLAM HEM YOLDAŞIMDI'

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, Sizlerle aynı duyguları paylaşıyorum. Benim kadar sizler de seviyordunuz. Ablamı tanımayanların bile sevdiğini düşünüyorum. Hem ablam hem yoldaşımdı. 56 yıllık hayatımda annemden daha çok ablamla zaman geçirdim. Kendisinin 5-6 yıldır beyin rahatsızlığı vardı. Hastalığına rağmen neşesi yerindeydi. Konuşuyorduk, birlikte zaman geçiriyorduk. Koronavirüs belasının pençesine düştü ve 2-3 gün içerisinde ablamı kaybettik dedi.

Türk pop müziği sanatçısı Bora Gencer ise, Allah, Fatma Girik ile birlikte 'Bize ne oldu' dizisinde oynamayı nasip etti. Bu şerefe nail oldum. Kendisi, koronavirüs yüzünden çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi. Sinema camiasına, Yeşilçam'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum diye konuştu.

SANATÇI FATMA GİRİK, BODRUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SANATÇI FATMA GİRİK, BODRUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SANATÇI FATMA GİRİK, BODRUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YORUMLAR
500

Fatma Girik, İstanbul, Yeşilçam, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANATÇI FATMA GİRİK, BODRUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Yalnız Kurt sahneye çıktı! İşte ilk bölümde yaşananlar Yalnız Kurt sahneye çıktı! İşte ilk bölümde yaşananlar         
09:57
Aziz ile Efnan kavuşuyor mu? İşte son bölüm özeti Aziz ile Efnan kavuşuyor mu? İşte son bölüm özeti         
09:50
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan! Sert sözlerle eleştirdi Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan! Sert sözlerle eleştirdi         
09:42
Abdulhamit Gül'ü Adalet Bakanlığı görevinden istifa etmeye götüren süreç! Soylu ve MOBESE çıkışı dikkat çekti Abdulhamit Gül'ü Adalet Bakanlığı görevinden istifa etmeye götüren süreç! Soylu ve MOBESE çıkışı dikkat çekti         
09:42
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları yürekleri parçaladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları yürekleri parçaladı         
09:21
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00

Son Dakika Haberleri
10:01 Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez
09:59 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum
09:57 Yalnız Kurt sahneye çıktı! İşte ilk bölümde yaşananlar
09:51 Kaderimin Oyunu'nda Asiye'nin korkuları gerçek mi oldu?
09:49 Aziz ile Efnan kavuşuyor mu? İşte son bölüm özeti
09:45 Kırmızı Oda'da, Delikanlı Sadi rüzgarı yeniden!
09:42 Kıbrıs Zafere Doğru'da neler oldu: Barış Harekatı başlıyor
09:38 Aşk Mantık İntikam 30. Bölümde neler oldu: Kıskançlıktan gözleri dönecek!
09:33 Bugün altın ne kadar? İşte 29 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
09:28 Dolar, euro, sterlin kaç lira oldu? İşte 29 Ocak 2022 kurları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 10:07:54. #1.12#
SON DAKİKA: SANATÇI FATMA GİRİK, BODRUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement