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Sanatçı Fatma Girik'in cenaze töreni yarın yapılacak - Son Dakika

Sanatçı Fatma Girik'in cenaze töreni yarın yapılacak

26.01.2022 12:34

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Fatma Girik için, yarın cenaze töreni düzenlenecek.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Fatma Girik için, yarın cenaze töreni düzenlenecek.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile adına açıklamada bulunan Ahmet Hamdi Gürbüz, yarın 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Fatma Girik'i anma töreni yapılacağını söyledi.

Gürbüz, sanatçının cenaze namazının öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacağını belirterek, ardından defin için Bodrum'a götürüleceğini kaydetti.

Girik'in Bodrumda aile mezarlığına Memduh Ün'ün yanına defnedileceğini aktaran Gürbüz, "Bu süreçte değerli büyüklerimiz sağ olsun ailenin hep yanında oldu. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Süreci de yakından takip ediyor ve ne gerekiyorsa aileye her türlü konuda yardım edeceğini ifade etti." dedi.

Sanatçı için dün düzenlenmesi planlanan tören, hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Sanatçı Fatma Girik'in cenaze töreni yarın yapılacak
Sanatçı Fatma Girik'in cenaze töreni yarın yapılacak
Sanatçı Fatma Girik'in cenaze töreni yarın yapılacak

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Zincirlikuyu, Fatma Girik, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanatçı Fatma Girik'in cenaze töreni yarın yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanatçı Fatma Girik'in cenaze töreni yarın yapılacak - Son Dakika
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