Son Dakika Haberleri: Sanatçı Ferhat Tunç Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Sanatçı Ferhat Tunç Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

29 dakika önce

Sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanatçı Ferhat Tunç hakkında savunmasını yapmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Sanatçı Ferhat Tunç Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı, System.String[]


Sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanatçı Ferhat Tunç hakkında savunmasını yapmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Büyükçekmece 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ferhat Tunç katılmadı. Tunç'u avukatı Damla Koç temsil etti. Tunç'un avukatı Koç, "Müvekkil konser için yurtdışındadır. Yeniden savunma için süre verilmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme ise 4'üncü celse olmasına rağmen sanık Ferhat Tunç'un savunmasını yapmadığını belirterek hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:00 Kaynak: DHA

Ferhat Tunç, Güncel
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