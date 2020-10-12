Sanatçı Fikret Şimşek'ten Karabağ'a şiirli destek - Son Dakika

Sanatçı Fikret Şimşek'ten Karabağ'a şiirli destek

12.10.2020 11:02

- Sanatçı Fikret Şimşek'ten Karabağ'a şiirli destek Erzurum Dadaşlar Fasıl Grubu solisti Fikret Şimşek, Ekrem Öztürk'ün kaleme aldığı Karabağ şiiri ile Azerbaycan'a destek verdi.

- Sanatçı Fikret Şimşek'ten Karabağ'a şiirli destek

ERZURUM - Erzurum Dadaşlar Fasıl Grubu solisti Fikret Şimşek, Ekrem Öztürk'ün kaleme aldığı Karabağ şiiri ile Azerbaycan'a destek verdi.

Dadaşlar Fasıl Ekibi solisti Fikret Şimşek Karabağ'a ait duygularını şöyle dile getirdi; "Dadaşlar diyarı Erzurum'dan sesleniyorum, Rusya Azerbaycan ve Ermeni yetkilileri karşısına alarak ateş kes imzalamak istedi. Ermenistan ise ateş kesi ihlal ederek Azerbaycan, Bakü ve Cebrail'de ki sivil yerleşim yerlerine roket atar atarak sivillerin ölmesine sebep oldu. Ermenistan ateş kes yapılmasında bile rahat durmayarak Azerbaycan'a ait Karabağ ve diğer sivil yerleşim yerlerine bombalar atıyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesi bile yükseltmiyor. Aynı zamanda savaş ve insanlık suçu işliyorlar. Ben de bir Erzurumlu dadaş bir Türk olarak diyorum ki bizler iki devlet bir milletiz. Karabağ'da ki Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarındayız. Biz de onları şiir ve türkülerimizle destekliyoruz" dedi.

Sanatçı Fikret Şimşek'ten Karabağ'a şiirli destek
Sanatçı Fikret Şimşek'ten Karabağ'a şiirli destek
Sanatçı Fikret Şimşek'ten Karabağ'a şiirli destek
Sanatçı Fikret Şimşek'ten Karabağ'a şiirli destek

Ermenistan, Azerbaycan, Erzurum, Karabağ, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sanatçı Fikret Şimşek'ten Karabağ'a şiirli destek - Son Dakika

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