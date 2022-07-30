SANATÇI FUNDA ARAR MEMLEKETİ VAN'DA KONSER VERDİ - Son Dakika
Üye Girişi

SANATÇI FUNDA ARAR MEMLEKETİ VAN'DA KONSER VERDİ

30.07.2022 10:58
SANATÇI FUNDA ARAR MEMLEKETİ VAN'DA KONSER VERDİ

SANATÇI Funda Arar, memleketi Van'da konser verdi.

SANATÇI Funda Arar, memleketi Van'da konser verdi. Etkinlik, Van Kalesi'nde bulunan Kültür Park'ta yapıldı.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen yaz konserlerinin ilkinde Funda Arar, şarkılarını hemşehrileri için seslendirdi. Tarihi Van Kalesi'nde bulunan Kültür Park'ta sahne alan Funda Arar'a coşkulu kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahne performansı sergileyen Funda Arar, memleketi Van'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konserin ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından Funda Arar'a çiçek takdim edildi. Vali Ozan Balcı, Funda Arar'a baba ocağında olmasından ötürü mutluluğunu ifade ederek, alanı dolduran on binlere de teşekkür etti. Vali Balcı, Van'ın artık kötü olaylarla değil, sanatla, kültürle anılmasını arzu ettiklerini belirtti.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin ilk uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu Van'da başladı Türkiye'nin ilk uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu Van'da başladı
Kaynak: DHA

Van Kalesi, Funda Arar, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SANATÇI FUNDA ARAR MEMLEKETİ VAN'DA KONSER VERDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
09:48 Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
08:21 İkinci elde durgunluk var! Araç stoklayıp piyasayı yükseltenler satış yapamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 10:58:26. #1.11#
SON DAKİKA: SANATÇI FUNDA ARAR MEMLEKETİ VAN'DA KONSER VERDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement