Son Dakika Haberleri: Sanatçı gençten yer çekimi ile taş dengeleme
Son Dakika Güncel Sanatçı gençten yer çekimi ile taş dengeleme

Sanatçı gençten yer çekimi ile taş dengeleme

7 saat önce

Erdek'te yaşayan ve değişik şekillerdeki taşları üst üste koyup yapıştırıcı veya ona benzer bir şey kullanmadan tamamen yer çekimi ile dengede tutabilen Ali Rıza Köseoğlu görenleri şaşırtıyor.

Sanatçı gençten yer çekimi ile taş dengeleme, System.String[]

Erdek'te yaşayan ve değişik şekillerdeki taşları üst üste koyup yapıştırıcı veya ona benzer bir şey kullanmadan tamamen yer çekimi ile dengede tutabilen Ali Rıza Köseoğlu görenleri şaşırtıyor.


Erdek İlçesi Kurbağalı Dere Plaj bölgesinde, taşları kullanarak doğru denge noktalarıyla farklı tasarım ve yerleştirmeler yapan Ali Rıza Köseoğlu isimli genç, taş dengeleme sanatını vatandaşlara tanıtıyor. Ali Rıza Köseoğlu isimli taş ustası, bu sanatı icra ederken en önemli unsurun odak olduğunu, aynı zamanda uygulama sırasında müthiş bir dinginlik ve huzur hissettiğini söylüyor. Bu hobisini stresten uzaklaşmak, eğlence ve meditasyon olarak tanımlayan Köseoğlu, çevredeki insanların şaşkın ve meraklı bakışları arasında dizdiği taşları üst üste koyarak farklı görüntüler oluşturuyor. Kocaeli'den Erdek'e geldiğini söyleyen Ali Rıza Köseoğlu, taş dengeleme sanatını sergilerken, vatandaşların bahşiş kutusuna attığı paralar ile sokak hayvanlarına mama aldığını dile getiriyor. - BALIKESİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi
"KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:27:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanatçı gençten yer çekimi ile taş dengeleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]