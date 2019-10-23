Son Dakika Haberleri: Sanatçı Gülay: "Ben Batı müziği de söylüyorum sadece Halk Müziği söylemiyorum. Rap'i de seviyorum"
Son Dakika Güncel Sanatçı Gülay: 'Ben Batı müziği de söylüyorum sadece Halk Müziği söylemiyorum. Rap'i de seviyorum'

Sanatçı Gülay: "Ben Batı müziği de söylüyorum sadece Halk Müziği söylemiyorum. Rap'i de seviyorum"

1 saat önce

Sanatçı Gülay: "Ben Batı müziği de söylüyorum sadece Halk Müziği söylemiyorum.

Sanatçı Gülay: "Ben Batı müziği de söylüyorum sadece Halk Müziği söylemiyorum. Rap'i de seviyorum"

Üsküdar'da Gülay Konseri

İSTANBUL - Üsküdar'da kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sanatçı Gülay Konser verdi. Türk Halk Müziği'nin birbirinden güzel bestelerini seslendiren Gülay'a dinleyici tarafından büyük beğeni aldı. Sadece halk müziği söylemediğini söyleyen sanatçı Gülay, "Ben batı müziği de söylüyorum. Rap'i de severim" dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser 20.00'da başladı. 'Sen Gelmez Oldun', 'Cesaretin Var mı Aşka', 'Ellerini Çekip Benden' gibi bestelerin sahibi Sanatçı Gülay söylediği türkülerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Konseri öncesi açıklama yapan Gülay, "Daha öncede burada konser yapmıştım. Çok güzel çok keyifli geçmişti. Eminim bugünde çok güzel geçecek. Bu akşam dilimizin döndüğü her türküyü söylemeye çalışacağız. Yöre yöre gideceğiz. Ben Batı müziği de söylüyorum sadece Halk Müziği söylemiyorum. Rap'i de seviyorum. Çok başarılı arkadaşlarım var. Seviyorum ben de" dedi.

Sanatçı Gülay: Ben Batı müziği de söylüyorum sadece Halk Müziği söylemiyorum. Rap'i de seviyorum

Gülay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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