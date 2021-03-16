Sanatçı Gülden'den sürpriz klip

Sözü ve müziği Gülden'e ait olan şarkının düzenlemesi Özgür Abbak tarafından yapıldı. Video klibi ise İzzet Başlak yönetmenliğinde çekildi.

'AŞIRI ÖZEN GÖSTERİYORUZ'

"Akustik demek basitlik demek değildir, ne tür yayın yaparsak yapalım maksimum özeni göstererek artık sadelik ve basitliği birbirinden ayırmalıyız" diyen Gülden, beğenilerden çok mutlu olduğunu dile getirerek, sevenlerine sürpriz projelerinin devamını müjdeledi.









