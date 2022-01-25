Ahlat'ta "1071 Malazgirt Zaferi" konulu klip çekildi - Son Dakika

Halk müziği sanatçısı Gürhan Ötün, 1071 Malazgirt Zaferi ruhunun anlatıldığı türkü için Bitlis'in Ahlat ilçesinde klip çekti.

Aslen Bitlisli olan Ötün, 1071 Malazgirt Zaferi'nin ve tarihi ilçe Ahlat'ın önemini anlatmak amacıyla türkü yazdı.

Bunun üzerine Ahlat'ta gelen Ötün, kar ve soğuk havaya rağmen ilçedeki tarihi mekanlarda klibin çekimlerini gerçekleştirdi.

Ötün, gazetecilere, bu toprakların kıymetini gençlere ve gelecek kuşaklara anlatmak için 1071 Malazgirt Zaferi ruhunu anlatan bir türkü yazdığını söyledi.

Türkünün klip çekimlerine başladığını anlatan Ötün, şöyle konuştu:

"Ahlat çok önemli ve kadim bir şehir. Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı ve Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nin hazırlıklarını yaptığı bir yer. Bu kutlu kenti daha çok tanıtmak ve atalarımıza olan şükran borcumuzu bir nebzede olsun ödeyebilmek için kara ve soğuğa rağmen Ahlat'a geldik. 3 gün burada çekim yaptık. Çekimlerde katkılarını eksik etmeyen Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ'a, baston ustası Refa Gökbulak'a, Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman'a teşekkür ederim."