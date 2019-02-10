Son Dakika Haberleri: Sanatçı Hakan Yeşilyurt Yaşamını Yitirdi

Sanatçı Hakan Yeşilyurt Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

Sanatçı Hakan Yeşilyurt geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sanatçı Hakan Yeşilyurt Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Sanatçı Hakan Yeşilyurt geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeşilyurt'un ölümü sevenlerini yasa boğdu.

46 yaşındaki sanatçı Hakan Yeşilyurt, 1999 senesinde çıkardığı 'Eftelya' şarkısıyla adını duyurdu. 'Acıya Gülmek', 'Sen Aşksın', 'Bize Kalan', 'Kömür Gözlerin' gibi popüler şarkıların sahibi Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Sanatçının cenazesi pazartesi günü saat 13.00'te Antalya Kızılarık Cemevi'nden kaldırılacak.

Yeşilyurt'un sevenleri ve sanatçı arkadaşları, üzüntülerini sosyal medyadan da dile getirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:59 Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Yeşilyurt, Güncel
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