Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi - Son Dakika
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Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

14.09.2022 00:22
Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

Sanatçı Haluk Levent, Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde konser verdi.

Sanatçı Haluk Levent, Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde konser verdi.

Polatlı Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Haluk Levent, konserde yaptığı konuşmada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin Polatlı'ya 10-15 kilometre mesafede gerçekleştiğini, dedesi Diyap ve dedesinin bir kardeşinin Polatlı'da gazi, diğer kardeşi Ahmet Gani'nin ise şarapnel parçalarıyla şehit olduğunu söyledi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, günün anısına sanatçıya çiçek ve Mehmetçik heykelciği hediye etti.

Konser sonunda havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Haluk Levent, Sakarya, Polatlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi - Son Dakika

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