Son Dakika Haberleri: Sanatçı Haluk Levent'ten genç kızlara 'Güleda' mesajı
Son Dakika Magazin Sanatçı Haluk Levent'ten genç kızlara 'Güleda' mesajı - Son Dakika Magazin

Sanatçı Haluk Levent'ten genç kızlara 'Güleda' mesajı

6 saat önce

Sanatçı Haluk Levent, Isparta'da üniversitede okuyan 19 yaşındaki Güleda Cankel'in ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledilmesiyle ilgili, "Kızlar. Haluk abinizin tavsiyesi. Sevgilinizde en ufak bir şiddet eğilimi gördüğünüzde uzaklaşın kaçın.

Sanatçı Haluk Levent'ten genç kızlara 'Güleda' mesajı, System.String[]

Sanatçı Haluk Levent, Isparta'da üniversitede okuyan 19 yaşındaki Güleda Cankel'in ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledilmesiyle ilgili, "Kızlar. Haluk abinizin tavsiyesi. Sevgilinizde en ufak bir şiddet eğilimi gördüğünüzde uzaklaşın kaçın. Lanet okuyun sevgiye" mesajını paylaştı.


Isparta'da üniversitede okuyan 19 yaşındaki Güleda Cankel'in ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledilmesiyle ilgili sosyal medyada açılan "#güledacankel" ve "#güledaiçinsusma" gibi hashtaglerle yaşanan olaya tepkiler sürüyor. Sanatçı Haluk Levent de Twitter hesabında yaptığı paylaşımla genç kızlara tavsiyelerde bulundu. Levent, #guledacankelpaylaşım hashtagıyla attığı tweet'te, "El bebek büyüt, yeme yedir. Tek umudun kızının okuması, mutlu olması olsun. Sonra bir katil gelsin onu bıçakla kessin! Ana yüreği dayanır mı? Kızlar. Haluk abinizin tavsiyesi. Sevgilinizde en ufak bir şiddet eğilimi gördüğünüzde uzaklaşın kaçın! Lanet okuyun sevgiye" ifadelerini kullandı.


Sanatçının paylaşımı 20 bin retweet alarak, yüz binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı. - ISPARTA

Haluk Levent, Isparta, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:12 Kaynak: İHA
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Sanatçı Haluk Levent'ten genç kızlara 'Güleda' mesajı
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