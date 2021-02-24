SANATÇI HANDE DÖNMEZ'DEN 6 SAATLİK ÖZEL KONSER

Azka TV Youtube kanalında yayınlanacak olan şarkılar için çekim yapan Azka Müzik, pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşlar için Hande Dönmez'i sahneye çıkardı. Şarkı söylemeyi özleyen Hande Dönmez, yaklaşık 6 saat boyunca sahnede kaldı. Sahneleri özlediğini belirten Dönmez; "Bizim için inanılmaz heyecanlı bir durum. Burada kimsenin olmaması bile bizim sahnede heyecanlanmamızı engelleyemiyor. Uzun zamandır pandemi sürecindeyiz. Ben 1 seneden beri sahne almıyor, şarkı söylemiyorum. Böyle bir akustik çalışma ile sevenlerimizle buluşalım istedik. Umarım herkes beğenir ve dinler. Şu anda hasret gideriyoruz. Müzisyen arkadaşlarım çalmayı, ben de söylemeyi çok özledik. Bence çok özel bir zamanda bunu yapıyoruz. Azka Müzik sahibi Bülent Kaya prodüktörümüz ve yapımcımız. Onun sayesinde bir araya geldik. Çok güzel bir proje yapıyor. İçinde bulunduğum için bu projenin çok mutluyum" dedi.