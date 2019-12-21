Sanatçı İbrahim Tatlıses, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçı İbrahim Tatlıses, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Sanatçı İbrahim Tatlıses, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tatlıses, İzmir'in Karabağlar ilçesinde işletmeciliğini yaptığı kebapçıda, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafını seçen Tatlıses, yaşamda Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesine oy verdi.

Tatlıses, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Bu fotoğraflarda sanat var. İşin ehli insanlar güzel çekmiş. Fotoğrafı çok severim. Kamerayı koyacağın yeri bileceksin. Kamerayı koyduğun yeri bildin mi yönetmenlik kolay. Özellikle Mili Takım oyuncularımızın asker selamı verdiği ve Harran'da çekilen fotoğraf çok güzel. Arkadaşları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

İbrahim Tatlıses, Harran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:51 Kaynak: AA
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