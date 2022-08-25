Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı - Son Dakika
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Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı

25.08.2022 11:51
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı, ekipler sanatçıyı kurtarmak için çalışma yürütüyor.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı, ekipler sanatçıyı kurtarmak için çalışma yürütüyor.

Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, başka bir araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler minibüste sıkışan sanatçı İbrahim Tatlıses'i kurtarmak için çalışma yürütüyor.

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Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı - Son Dakika

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