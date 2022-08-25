Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Kaza Geçirdi - Son Dakika
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Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Kaza Geçirdi

25.08.2022 12:14

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum’da kaza geçirdi. Edinilen bilgiye göre Tatlıses’in aracı ile bir kamyon kafa kafaya çarpıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin Tatlıses’i, sıkıştığı aracın içerisinden kurtarmak için çalışması sürüyor.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da kaza geçirdi. Edinilen bilgiye göre Tatlıses'in aracı ile bir kamyon kafa kafaya çarpıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin Tatlıses'i, sıkıştığı aracın içerisinden kurtarmak için çalışması sürüyor.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası yaptı. Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tatlıses'in aracı ile 48 BZ 084 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

Muğla Büyükşehir Belediye itfaiyesi ekiplerinin Tatlıses'in sıkıştı aracın içerisinden kurtarma için çalışması sürüyor.

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Kaynak: ANKA

İbrahim Tatlıses, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Kaza Geçirdi - Son Dakika

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