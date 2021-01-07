Sanatçı İhsan Özgen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sanatçı İhsan Özgen son yolculuğuna uğurlandı

07.01.2021 17:29
Sanatçı İhsan Özgen son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) öğretim üyesi, kemençe virtüözü 78 yaşındaki İhsan Özgen, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) öğretim üyesi, kemençe virtüözü 78 yaşındaki İhsan Özgen, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı vefat eden Özgen için Ümraniye'deki Hekimbaşı Mezarlığında tören düzenlendi.

Özgen'in naaşı, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Ali Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İhsan Özgen hoca büyük bir duayen, ekoldü. Konservatuvarımızda nice sanatçılar, öğrenciler yetiştirdi. Ülkemizin kültür sanat iklimine klasik kemençesiyle tamburuyla kalemiyle özgün üslubuyla büyük katkılar sundu. İTÜ TMDK ailesi olarak yüzyılımıza hafızalarda silinmeyecek derin izler, sesler bırakan hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesi, sevenleri ve camiamızın başı sağ olsun."

İhsan Özgen

Şanlıurfa'da 1942'de dünyaya gelen İhsan Özgen, ilk ve orta öğrenimini Kilis ve Ankara'da tamamladı. Müzik ve resme erken yaşlarda başlayan sanatçı, İstanbul Üniversi­tesi İktisat Fakültesinde eğitim aldı.

Özgen, üniversite yıllarında müziğe ağırlık vererek, mezuniyetinin ardından TRT İstanbul Radyosu'nda 1967'de profesyonel müzisyen olarak çalışmalarına başladı.

Yurt için­de ve yurt dışında konserlerin yanı sıra seminerlere ve müzik festivallerine de katılan Özgen, aralarında "Masterworks of Itri & Meragi", "Remembrances of Ottoman Composers" ve "Anatolia"nın bulunduğu birçok albüme imza attı.

Müzik yaşamı boyunca resim çalışmalarını da sür­düren sanatçı, konserler için gittiği Paris, Amsterdam, Boston, New York, Floransa, Berlin, Stockholm gibi şehirlerde sanat tarihi ve sanatçılar hakkında da araştırmalar yaptı.

Usta sanatçı müzik tarihine geçen çalışmalarının yanı sıra vefatına kadar hat, ebru, minyatür ve Türk süsleme sanatlarından etkilerle resim yapmaya devam ediyordu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı İhsan Özgen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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