Sanatçı İlhan İrem, Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Sanatçı İlhan İrem, Yaşamını Yitirdi

28.07.2022 22:59
Sanatçı İlhan İrem, Yaşamını Yitirdi

Sanatçı İlhan İrem, 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sanatçı İlhan İrem, 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sanatçı İlhan İrem, yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki sanatçı, böbrek yetmezliği teşhisiyle diyaliz tedavisi görüyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında, "Sanatçı İlhan İrem'in vefat haberine çok üzüldüm. Tarzı ve besteleriyle hepimizin zihninde, anılarında çok güzel bir yer bıraktı. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; yakınları, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İrem'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabında; "Müziğimizin eşsiz seslerinden İlhan İrem'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şarkılarıyla hayatımızda olmaya devam edecek. Mekanı cennet olsun. Işık ve sevgiyle…" mesajını paylaştı.

İLHAN İREM KİMDİR?

İlhan İrem 1955 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başladı ancak müzik hayatına girmesi, 1969 yılında üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesi ile oldu. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.

İlhan İrem sanat hayatında 70'li yılları "romantik dönem" olarak adlandırır. Bu dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiştir. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği "Yazık Oldu Yarınlara - Haydi Sil Gözlerini" genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler sarkıcılardan biri yaptı. 1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile başarısını devam ettirdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sanatçı İlhan İrem, Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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