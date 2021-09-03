Üye Girişi
Sanatçı İnci Çayırlı için tören düzenlendi - Son Dakika

Sanatçı İnci Çayırlı için tören düzenlendi

03.09.2021 13:02

İki gün önce vefat eden, Türk sanat müziği geleneğinin önemli ve başarılı isimlerinden 86 yaşındaki İnci Çayırlı adına Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi.

İki gün önce vefat eden, Türk sanat müziği geleneğinin önemli ve başarılı isimlerinden 86 yaşındaki İnci Çayırlı adına Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi.

Kültür Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen Çayırlı'nın törenine ailesi, dostları ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başta sanat camiası olmak üzere baş sağlığı mesajı dileyerek, "İnci Çayırlı, her açıdan çok büyük bir sanatçıydı. Müstesna bir geleneğin temsilcisiydi. Müzik dünyamızın en önemli üstatlarının yanında yetişmişti. Yüksek sanat kalitesinin yanında genç sanatçılar için örnek teşkil eden duruşundan hiçbir zaman taviz vermemişti. Sadece sanatseverlere değil, bir hoca olarak yetiştirdiği öğrencilerin arasında da unutulmaz bir isim olarak kalmayı başardı. Sanata verdiği değer, Türk müziğine kattığı her şey için kendisine müteşekkiriz." diye konuştu.

Kızı Canan Atalay, annesinin yaklaşık 70 yıldır sanatına ve ülkesine duruşundan ödün vermeden saygıyla ve sevgiyle hizmet ettiğini söyledi.

Atalay, İnci Çayırlı gibi bir anneye sahip olmaktan dolayı onurlu olduğunu dile getirerek, "Kendisinin sesinden büyük bir keyifle dinlediğimiz ve 'sana vasiyetimdir' dediği 'Birtanem'in sözleri gibi, 'bir sabah kalktım birtanem sen yoksun.' Bana bıraktığın bu onurlu miras ve bana öğrettiğin her şey için minnetarım." ifadelerini kullandı.

Çayırlı'nın manevi oğlu Bahadır Şener de usta sanatçıyla yaklaşık 11 yıldır çalışma fırsatı bulduğunu aktararak, "Son 10 yıldır aralıksız her gün onunla beraberdik. Gerek Eskişehir'de gerek buradaki korolarda beraber çalıştık. Kendisi gördüğüm en büyük hanımefendidir. Bir İstanbul hanımefendisini kaybettik. Ben de kendi annemi kaybetmiş gibi hissediyorum. Çok anılarımız var. Birlikte çok güzel şeyler yaşadık. Bana çok şeyler öğretti. Her şey için ona minnetarım." ifadelerini kullandı.

Çayırlı'nın öğrencilerinden tambur sanatçısı Hakan Talu "Hoca çok güzeldi. İnsanlığı güzeldi. Okuması, dostluğu, şefliği, ruhu güzeldi. Önce ailesine ver herkese baş sağlığı diliyorum." dedi.

Törene gönderdiği videoyla katılan Müjdat Gezen, "İnci abla seni çok sevdiğimi en iyi sen bilirsin. Bizim bırakıp gittin. Sen Türk sanat musikisine tek yönle hizmet etmedin. Yalnız sesinle, yorumunla değil, hocalığınla pek çok konuda yararın oldu. Sesin hep kulaklarımda çınlayacak." dedi.

Törende ayrıca aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Bursa Devlet Korosu'ndan Haki Numanoğlu, Aşiyan Korosu'ndan Handan Kavas, öğrencisi Çiğdem Yarkın, Türk sanat müziği sanatçısı Melihat Gülses'in bulunduğu birçok isim konuşma yaptı.

Sanatçı İnci Çayırlı için tören düzenlendi
Sanatçı İnci Çayırlı için tören düzenlendi
Sanatçı İnci Çayırlı için tören düzenlendi
Sanatçı İnci Çayırlı için tören düzenlendi
Sanatçı İnci Çayırlı için tören düzenlendi

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İnci Çayırlı, Tören, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanatçı İnci Çayırlı için tören düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Voleybol Takımımız'a tebrik telefonu 14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Voleybol Takımımız'a tebrik telefonu 1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ve yazışmalar ortaya çıktı 14:27 1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ve yazışmalar ortaya çıktı Üzerine tiner dökülen küçük kız öldü! Babası ve amcası gözaltına alındı 14:15 Üzerine tiner dökülen küçük kız öldü! Babası ve amcası gözaltına alındı
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız 14:09 Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı 13:49 Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı 13:11 Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı
Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti 12:35 Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı 12:24 Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı

Son Dakika Haberleri
14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti
14:14 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi
14:08 La Casa de Papel'in 5. sezonun ilk yarısı yayınlandı
14:06 Fenerbahçe'den ayrılan Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı
13:48 Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı
13:45 Putin'den "Taliban'ı tanıyacak mısınız?" sorusuna yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir
13:43 Sevenler sonunda kavuşacak! Kolpaçino hayranı olan dünya yıldızı Pjanic'e, Şafak Sezer'den ev daveti!
13:20 Siyah-Beyazlılar, Ljajic ile sözleşmeyi feshetti! Sırp futbolcu, Pjanic için giderayak kolaylık sağladı
13:11 Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı
13:08 Sarı-Lacivertli takımda bir ilk! Gelecekler, gidecekler ve planlar resmi siteden açıklandı
Keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı! 15 liraya satılırken fiyatı 30 liraya çıktı. Keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı! 15 liraya satılırken fiyatı 30 liraya çıktı.         
14:43
16 yaşındaki genç, takla atan araçta yanarak can verdi 16 yaşındaki genç, takla atan araçta yanarak can verdi         
14:37
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti         
14:18
18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi         
14:14
Ata tohumundan üretilen domateslerin her biri 1 kilo ağırlığına geliyor Ata tohumundan üretilen domateslerin her biri 1 kilo ağırlığına geliyor         
14:03
Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler         
13:30
Kayınpederi ile aşk yaşayan kadın, Kayınpederi ile aşk yaşayan kadın, "5 çocuğumdan 2'si kayınpederimden" iddiasını yalanladı: Kocam zorla söyletti         
12:40
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş         
12:14
Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor         
12:03
Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız         
12:01
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar         
10:42
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 14:51:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanatçı İnci Çayırlı için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement