Sanatçı İsmail Türüt'ün yeğeni Rize'de inşaattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sanatçı İsmail Türüt, sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşarak, "Benim kıymetli yeğenim Aşkın vefat etmiştir. Rabbim mekanını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin." ifadelerini kullandı.

Dışkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından defnedilmek üzere Ordu'nun Çatalpınar ilçesine gönderildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dışkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Meksika'da koronavirüsü tespit etmek için köpekler eğitiliyor

Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz