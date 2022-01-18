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Sanatçı Kalben yeni albümünü tanıttı - Son Dakika

Sanatçı Kalben yeni albümünü tanıttı

18.01.2022 10:21
Sanatçı Kalben yeni albümünü tanıttı

Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Kalben, kaleme aldığı "Eski Dünyanın Yangını" adlı romanı ile aynı adlı yeni albümünü, kendi doğum gününde sevenleriyle buluşturdu.

Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Kalben, kaleme aldığı "Eski Dünyanın Yangını" adlı romanı ile aynı adlı yeni albümünü, kendi doğum gününde sevenleriyle buluşturdu.

Zorlu PSM'de gerçekleşen tanıtım öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kalben, iki yıldır üzerinde çalıştığı albümde, sözü ve müziği kendisine ait 13 şarkının olduğunu aktardı.

Sanatçı, şarkıların düzenlemesinde kıymetli müzisyenlerin yer aldığını belirterek, "Bu albüm benim için hafifleme, özgürleşme ve buluşma albümü. Bence söz yazımı ve vokal olarak da en özgür olduğum albüm." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlığına 2009'da başladığı kitabını da 2019'dan beri yazdığını dile getiren Kalben, "Beslenme sürem o kadar uzun oldu ki bu ilk roman için. Zamanımın olması da çok keyifli açıkçası. Buradan yazarak ekmeğini kazanan herkese de özellikle sevgi ve saygımı göndermek istiyorum. Çünkü çok özel bir meslek." dedi.

Kalben, bir plak hazırlığında olduğunu sözlerine ekleyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne plağı yetiştirmeye çalıştığını dile getirdi.

"Kaybolmuş" adlı şarkısının klibinin de gösterildiği gecede, Kalben katılanlar için kitaplarını imzaladı.

Sanatçı Kalben yeni albümünü tanıttı
Sanatçı Kalben yeni albümünü tanıttı
Sanatçı Kalben yeni albümünü tanıttı

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Kalben, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanatçı Kalben yeni albümünü tanıttı - Son Dakika


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