Sanatçı Kekilli, Suriye'de Sığınmacı Kamplarını Ziyaret Etti

- Sanatçı Murat Kekilli
'nin Azez
İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etmesi
Sanatçı Murat Kekilli'nin İHH İnsani Yardım Vakfı
yetkilileriyle Azez ilçesindeki kamplarda inceleme yapması
Sanatçı Murat Kekilli'nin kamplardaki çocuklarla birlikte şarkı söylemesi
Sanatçı Murat Kekilli'nin açıklamaları Sanatçı Murat Kekilli, Suriye
'nin kuzeyindeki Halep ilinin Azez ilçesinde, zorla yerlerinden edilen sivillerin sığındığı kampları ziyaret etti.
Kekilli, İHH İnsani Yardım Vakfı yetkilileriyle Azez ilçesindeki kamplarda inceleme yaptı, Azez İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek bölgede görev yapan Türk emniyet mensuplarıyla görüştü.
Bölge halkının yaşadığı zorlukları yerinde gören Kekilli, kamplardaki çocuklarla bir araya gelerek şarkı söyledi.
Murat Kekilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamplardaki insanların yaşam mücadelesine şahit olduğunu belirterek, "Bu insanların çok zor şartlarda yaşadığını biliyorduk. Buradaki insanların umuda olan yolculuğunu duyuyorduk. Ama buraya gelerek tüm bu yaşananlara şahit olmak çok farklı. Burada gerçekten bir yaşam mücadelesi var ama öyle böyle bir mücadele değil. Her yağmurdan sonra katlanarak devam eden hayat mücadelesi bu." ifadelerini kullandı.