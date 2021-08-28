Sanatçı Kenan Doğulu Çeşme'de konser verdi - Son Dakika

Sanatçı Kenan Doğulu, Kerki Solfej'in düzenlediği "Yaz Konserleri" kapsamında Çeşme ilçesinde İzmirli sevenleriyle buluştu.
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Kenan Doğulu, yaklaşık üç saat sahnede kaldı.
Salgın dönemi sonrasında yeniden sevenlerinin karşısında olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Doğulu, 5 yaşından beri müzikle uğraştığını ve sahne enerjisini sevenlerinden aldığını söyledi.
Sevilen şarkılarını seslendiren Doğulu'nun dinleyicileri arasında sanatçı Sarp Apak da yer aldı.
Kaynak: AA
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