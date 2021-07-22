Sanatçı Kıraç, Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlamalarında sahne aldı - Son Dakika

Kentteki etkinlikler, yarın da sürecek.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, sanatçı Kıraç'a teşekkür ederek çiçek verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hatay 'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, sanatçı Kıraç konser verdi.

Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı

Denize girmenin yasaklandığı Kandıra'da bir kişi dalgalara kapılarak boğuldu

Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı