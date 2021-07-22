Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, sanatçı Kıraç konser verdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, dinleyenlere keyifli saatler yaşattı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, sanatçı Kıraç'a teşekkür ederek çiçek verdi.
Kentteki etkinlikler, yarın da sürecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Sanatçı Kıraç, Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlamalarında sahne aldı - Son Dakika