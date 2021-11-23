Sanatçı Latif Doğan, Malatya'da taziye evi yaptıracak - Son Dakika

Sanatçısı Latif Doğan tarafından Malatya'nın Doğanşehir ilçesine taziye evi yaptıracak.

İlçenin Erkenek Mahallesi'nde yapılması planlanan ve sanatçı Doğan'ın annesi Ayşe'nin isminin verileceği taziye evi için Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile Latif Doğan arasında protokol imzalandı.

Zelyurt, belediye binasındaki imza töreinde,, sanatçı Doğan'ın kendilerine Erkenek Mahallesi'nde taziye evi yaptırmak için müracaat ettiğini belirtti.

Bu talebi olumlu karşıladıklarını anlatan Zelyurt, "Doğan, Erkeneklilerin yeğeni olması münasebetiyle böyle bir hayır yapmak istedi ve annesinin isminin verilmesini talep etti. Bizde bu talebini yerinde gördük. İnşallah Erkenek halkının talebini karşılayacak şekilde 350 metrekarelik bir taziye evi yapılacak." diye konuştu.

Taziye evinin hayırlı olmasını temenni edin Zelyurt, Doğan'a teşekkür etti.

Doğan ise annesi Ayşe'nin memleketinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bir şeyleri yapmak çok kolay ama vesile olmak daha önemlidir. Vesile oldukları için emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Allah tamamına erdirir inşallah. Erkenek'e annemizin adına taziye evi yapılması için bir protokol imzaladık." dedi.

Erkenek Mahallesi Muhtarı Cengiz Yalvaç da sanatçıya teşekkür etti.???????