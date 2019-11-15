Son Dakika Haberleri: Sanatçı Meral Çetinkaya, Başkan Gürkan'a ziyaret etti
Son Dakika Güncel Sanatçı Meral Çetinkaya, Başkan Gürkan'a ziyaret etti - Son Dakika

Sanatçı Meral Çetinkaya, Başkan Gürkan'a ziyaret etti

7 saat önce

Sinema ve tiyatro oyuncusu Meral Çetinkaya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Sanatçı Meral Çetinkaya, Başkan Gürkan'a ziyaret etti, System.String[]

Sinema ve tiyatro oyuncusu Meral Çetinkaya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne katılmak üzere kente gelen Meral Çetinkaya, Başkan Gürkan'a ziyarette bulundu.

Sanat adına yapılan festivalin kente ve sanata faydalı olması umuduyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Gürkan, "Film festivalinin ileri ki zamanlarda daha da genişleyerek ve geniş kitleleri kapsayacak bir yapı içerisinde yerini alır. Sinemamıza faydalı olması ve sinemamız nezdinde toplumumuzda insanların kişiliğinin ve benliğinin oluşması noktasında güzel filmlerin beyaz perdeye ve ekranlara aktarılmasını temenni ediyoruz. Çocukluğumuzda sinemaları izledik. Sinemadaki jönler ve sinemadaki roller bizim için yol haritası oldu. Kişilik ve benliğimizin oluşmasında önemli bir katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Meral Çetinkaya ise festivalin gençler ve gelecek için yaşaması gerektiğini belirtti.

Festivalin hayırlı olmasını dileyen Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bu kadar güzel bir hedef ve amaç bu festival ile ilgili güzel sözler duymak beni mest etti, çok mutlu oldum. Zaten sizin elinizi bu sebepten dolayı çok sıkmak istedim. Bu festivalin yaşaması gençlerimizin ve geleceğimizin daha duyarlı ve daha güzel olması içindir."

Konuşmaların ardından Gürkan tarafından Çetinkaya'ya kayısı ve kayısı kristali hediye edildi.

Meral Çetinkaya, Çetinkaya, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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