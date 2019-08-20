Son Dakika Haberleri: Sanatçı Mine Geçili Sivas'ta konser verdi
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Sanatçı Mine Geçili Sivas'ta konser verdi

14 dakika önce

TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçısı Mine Geçili, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Sanatçı Mine Geçili Sivas'ta konser verdi, System.String[]
TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçısı Mine Geçili, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Sanatçı Mine Geçili, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konserde, Sivas ve çeşitli yörelerin türkülerini seslendirdi.
Konser sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Geçili'ye Sivas Kongresinin 100'üncü yıl tablosunu hediye etti.
Konseri, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve çok sayıda vatandaş izledi.
Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:04 Kaynak: AA
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