Sanatçı Mine Geçili Sivas'ta konser verdi

TRT İstanbul
Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçısı Mine Geçili, Sivas
Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Sanatçı Mine Geçili, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konserde, Sivas ve çeşitli yörelerin türkülerini seslendirdi.
Konser sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan
, AK Parti
Sivas Milletvekili Semiha Ekinci
ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin
Geçili'ye Sivas Kongresinin 100'üncü yıl tablosunu hediye etti.
Konseri, 5. Piyade
Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan
, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan
, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman
Karaca ve çok sayıda vatandaş izledi.