Son Dakika Haberleri: Sanatçı Münir Özkul'u, Mezun Olduğu Okulun Öğrencileri Andı

Sanatçı Münir Özkul'u, Mezun Olduğu Okulun Öğrencileri Andı

1 saat önce

İSTANBUL ( AA ) - Sanatçı Münir Özkul, mezun olduğu Bakırköy İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Sanatçı Münir Özkul'u, Mezun Olduğu Okulun Öğrencileri Andı, System.String[]
İSTANBUL ( AA ) - Sanatçı Münir Özkul, mezun olduğu Bakırköy İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Bakırköy'deki Zuhurat Baba Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Bakırköy İlkokulu'nda eğitim gören 50 öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Okul bahçesinden mezarlığa ellerinde pankart ve çiçeklerle yürüyen öğrenci ve öğretmenler, Özkul'un kabrine çelenk bırakarak dua etti.

Öğrenciler burada Özkul'a duydukları sevgi ve özlemi dile getirdi.

Bakırköy İlkokulu Müdürü Ceyhun Coşkundeniz, Münir Özkul'un görev yaptığı okulun eski öğrencilerinden biri olmasından dolayı mutluluk duyduğu vurguladı.

Coşkundeniz, Bakırköy İlkokulu'nda yetişen, sanat dünyasında yeri doldurulması mümkün olmayan, Hababam Sınıfı'nın "Mahmut Hoca"sını vefatının birinci yılında mezun olduğu okulun öğrenci ve öğretmenleri ile andıklarını söyledi.

Sanatçı kişiliğini korumanın ve taşımanın kolay bir şey olmadığını anlatan Coşkundeniz, Münir Özkul'un sanatçı vasfını en iyi taşıyan ustalardan olduğunu anlattı.

Öğrencilerden Elif Kaleli ve Mert Yılmaz, Özkul ile aynı okulda eğitim öğretim gördükleri için mutlu olduklarını belirterek, Münir Özkul'un filmlerini çok sevdiklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:18 Kaynak: AA

Bakırköy, Münir Özkul, Güncel
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