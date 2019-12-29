Sanatçı Murat Kekilli'den, "Türkiye'nin Otomobili"ne destek şarkısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçı Murat Kekilli'den, 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek şarkısı - Son Dakika

Sanatçı Murat Kekilli'den, "Türkiye'nin Otomobili"ne destek şarkısı

6 saat önce

Sanatçı Murat Kekilli, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük etmek amacıyla kurulan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak "Türkiye'nin Otomobili"ne...

Sanatçı Murat Kekilli, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük etmek amacıyla kurulan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak "Türkiye'nin Otomobili"ne yeni şarkısıyla destek verdi.

Sanatçı Murat Kekilli'den, Türkiye'nin Otomobili ne destek şarkısı

Murat Kekilli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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