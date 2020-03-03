Sanatçı Nazmi Kişioğlu'nun minyatür eserleri Kocaeli'de sergileniyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Nazmi Kişioğlu'nun minyatür eserleri Kocaeli'de sergileniyor - Son Dakika

Sanatçı Nazmi Kişioğlu'nun minyatür eserleri Kocaeli'de sergileniyor

6 saat önce

Sanatçı Nazmi Kişioğlu'nun "Yol" isimli minyatür sergisi, Kocaeli'deki Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı Nazmi Kişioğlu'nun minyatür eserleri Kocaeli'de sergileniyor, System.String[]

Sanatçı Nazmi Kişioğlu'nun "Yol" isimli minyatür sergisi, Kocaeli'deki Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Küratörlüğünü Meltem Çömlekçioğlu'nun üstlendiği 40 eserden oluşan serginin açılışına sanatseverler ilgi gösterdi.

Nazmi Kişioğlu, sergi açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisiyle yüzleştiği bir sergi düzenlemek istediğini belirterek, "12 yıllık süreyi 'Yol' adında toplayarak hangi yollardan geçtiğimi sanatseverlere göstermek istedim. Sergide 40 eser var. Eserlerimde insanların mücadelesini, yolunu bulmasını aktardım. Bazen mutsuzluğumu bazen mutluluğu bazen de hüznü yansıttım." diye konuştu.

Kişioğlu, sanatseverlerin sergiye olan ilgisinden memnun olduğunu kaydetti.

Küratör Çömlekçioğlu da Kişioğlu'nun aynı zamanda minyatür öğrencisi olduğunu aktararak, Kişioğlu'nun eserlerinin Kocaeli'de de görülmesini istediğini bildirdi.

Sergi, 3 Nisan Cuma gününe kadar sanatseverlerce ziyaret edilebilecek.

Vehbi Koç Vakfı, Kocaeli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
Muğla ve Sivas'ta koronavirüs paniği! Hastanelerde seferberlik ilan edildi Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 03:32:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanatçı Nazmi Kişioğlu'nun minyatür eserleri Kocaeli'de sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]