Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak - Son Dakika

Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak

26.11.2020 12:53

Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, İstanbul'un coğrafi işaret ürünü Şile bezini dünyaya tanıtacak.

Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, İstanbul'un coğrafi işaret ürünü Şile bezini dünyaya tanıtacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen ve Şile Belediyesi tarafından geliştirilen projede yer alan Neziroğlu, köylerde dokuma tezgahlarında üretilen, kadınların el emeği, göz nuru ve geçimlerinin bir parçası olan Şile bezini güncelleştirerek, yepyeni bir koleksiyona dönüştürecek.

Neziroğlu ayrıca Şile'nin tarihsel hafızasında özel ve benzersiz bir yeri olan Şile bezinin, unutulmaya yüz tutan dokuma tekniklerini de 18 ay boyunca köylerdeki kadınlara öğretecek. Proje kapsamında verilecek eğitimin ardından kadın istihdamı yaratılması da hedefleniyor.

Projeye ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Neziroğlu, çok heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Köylerde kadınlarımızın elinde büyük emekle şekillenen Şile bezini yepyeni dokunuşlarla koleksiyona dönüştürmek, dünyaya yaratıcı bir endüstri argümanı olarak sunmak istiyoruz. Gelenekseli güncele taşımak ve dünyaya tanıtmak en büyük dileğimiz. Bir yandan unutulmaya yüz tutan teknikleri kadınlara öğreterek istihdam yaratacağız diğer yandan güncellenen tekniklerle koleksiyona dönüşecek bu emekleri dünyaya sunma fırsatı yakalayacağız. Bu çok özel hikayeyi anlattığımız İngilizce-Türkçe bir sanat videosu ile dünyaya açılacağız."

Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak
Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak
Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak
Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak

Fırat Neziroğlu, İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak - Son Dakika


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