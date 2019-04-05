Sanatçı Nilgün Sabar'ın 'Selfie' Sergisine Büyük İlgi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan, sanatıyla kendini özgür kılan ve sanatını hayatının merkezinde konumlamış bir sanatçı olan Nilgün Sabar, Selfie' isimli kişisel sergisinde insanın tanrılaşma arzusu olarak tanımladığı çağımızın modası selfie kavramını kendi üzerinden yorumladı. 6 Mayıs 2019'a kadar Sanatgezgini'nin Kuruçeşme adresinde olacak sergide sanatçının bu kavram özelinde hazırladığı eserleri yer alıyor.

Sanatçı Nilgün Sabar ev sahipliğinde yapılan sergi açılışına kültür-sanat, cemiyet ve iş dünyasından Arzu Kunt, Anıl Köprülü, Mert Ünlü, Akasya Asıltürkmen, Selen Uçer, Zeynep Germen, Şerif Kaynar, Serra Keçeli, Aydın Künutku, Can Ergene, Bahar Tezcan, Levent Kazak, Tuncay Aydın, Süha Üstünel, Elçin Serozan ve İdil Üstünel gibi isimler büyük ilgi gösterdi.

Şanel Şan Sevinç küratörlüğünde hazırlanan, Sanatgezgini Kuruçeşme adresinde düzenlenen sergi, özne-kamera ilişkisinin sosyolojik yorumu, sanat ile olan ilişkisi, pazarlama dünyasının eleştirisi ve bir kadının kendi iç dünyasına kamerayı döndürmesi olarak bölümlendiriliyor. Oxford tarafından 2013 yılının kelimesi seçilen ve o günden bu yana popülaritesi giderek artan, hatta gündelik hayat rutini haline gelen "selfie" sosyolojik bir kavram haline dönüşmüş durumda. Öyle ki insanlar artık sadece kendilerini değil, göstermek istediklerini de kendilerini kadraja dahil ederek sunmayı tercih ediyor. Güzel bir manzara, lezzetli bir sofra, fütüristik bir bina ya da sanat eseri… Her birinin ortak özelliği ise çekilen bu nesnelerin başrolü çekene bırakmış olması.

Nilgün Sabar sergisinin çıkış noktasını şöyle anlatıyor. "Selfie öyle bir araç haline gelir ki kişinin önünde resim çektirdiği her şey ikinci planda kalır. İnsanın kendisiyle narsistik buluşmasıdır ve bu büyüklenmeci tavırda yüzyılın insanının önemli olma, değer görme, bilinme arzusu görünür hale gelir. En önemli sanat eserlerinin, en tarihi arkeolojik yapıların, uçurumların, hatta ölüm döşekleri gibi tuhaf yerlerin dahi önünde çekilen selfie'ler hayatın ölümlü olmasına karşı özne olarak -ben-in kalıcı olduğunu söyleyen içi boş bir başkaldırıdır belki de" şeklinde belirtiyor.

Yurt içi ve yurt dışında kişisel ve karma pek çok sergide yer alan Nilgün Sabar, insana asıl verilmesi gereken değerin, gerçekten Tanrısal olanın; üretme, yaratma, şekillendirme ile olabileceğine inanıyor ve eserlerinde yaratma-tüketme döngüsünü ve bu bağlamda insanın değerini sorguluyor.

Selfie sergisinde yer alan tüm eserler sanatçı Nilgün Sabar'ın otoportrelerinden oluşuyor. Kendi bedeni üzerinden farklı kimliklere ve ruh hallerine bürünerek tüm bu tartışmaları yorumlayan sanatçı, farklı yorumlamaları ve gelecek yeni düşünceleri izleyiciye bırakıyor.