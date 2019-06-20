Son Dakika Haberleri: Sanatçı Niran Ünsal nikah şahidi oldu
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Sanatçı Niran Ünsal nikah şahidi oldu

25 dakika önce

Şarkıcı Niran Ünsal, Adana'da bir polis memurunun nikah şahidi oldu.

Sanatçı Niran Ünsal nikah şahidi oldu, System.String[]
Şarkıcı Niran Ünsal, Adana'da bir polis memurunun nikah şahidi oldu.Niran Ünsal, polis memuru Soner Arık ile Dilek Ürk'ün merkez Çukurova ilçesindeki düğün törenine katıldı.
Hayatını birleştiren ikilinin nikah şahitliğini yapan Ünsal, çifte mutluluk diledi.
Ünsal, daha sonra sahnede çift için şarkı söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:51 Kaynak: AA
Adana, Niran Ünsal, Güncel
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