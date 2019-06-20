Sanatçı Niran Ünsal nikah şahidi oldu
25 dakika önce
Şarkıcı Niran Ünsal, Adana'da bir polis memurunun nikah şahidi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:51 Kaynak: AA
Şarkıcı Niran Ünsal
, Adana
'da bir polis memurunun nikah şahidi
oldu.Niran Ünsal, polis memuru Soner Arık ile Dilek Ürk'ün merkez Çukurova
ilçesindeki düğün törenine katıldı.
Hayatını birleştiren ikilinin nikah şahitliğini yapan Ünsal, çifte mutluluk diledi.
Ünsal, daha sonra sahnede çift için şarkı söyledi.
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