Sanatçı Okay Temiz 81. yaşını "iklim" temalı konserde kutlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçı Okay Temiz 81. yaşını 'iklim' temalı konserde kutlayacak - Son Dakika

Sanatçı Okay Temiz 81. yaşını "iklim" temalı konserde kutlayacak

6 saat önce

Caz sanatçısı, perküsyonist ve ritim ustası Okay Temiz, 81. doğum gününü, "iklim" temalı konserle kutlayacak.

Sanatçı Okay Temiz 81. yaşını

Caz sanatçısı, perküsyonist ve ritim ustası Okay Temiz, 81. doğum gününü, "iklim" temalı konserle kutlayacak.

"Ritmin Günü" başlığıyla bu yıl 17.'si düzenlenen kutlama etkinliği, 11 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sanatçıya sahnede, besteci Aydın Esen ile "Orient Wind Jazz Grubu" eşlik ederken, İranlı tombak ustası Mohammed Reza Mortazavi ve Yeni Gineli djembe hocası Sekau Amadou Kouyate de sahne alacak.

Okay Temiz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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