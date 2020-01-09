Sanatçı Onur Şan Bileciklilerle buluştu - Son Dakika
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Sanatçı Onur Şan Bileciklilerle buluştu

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Ocak ayı kültürel etkinlikler kapsamında sahne alan Bilecik Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, büyük beğeni aldı.

Sanatçı Onur Şan Bileciklilerle buluştu, System.String[]

Bilecik Belediyesi Ocak ayı kültürel etkinlikler kapsamında sahne alan Bilecik Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, büyük beğeni aldı.


Ocak ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Bileciklileri birbirinden güzel aktivite ile buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Sanatçı Onur Şan, Bileciklilerle bir araya geldi. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi kursları kapsamında yüzlerce müzik severe birçok dalda müzik dersleri veren eğitmen ile Bileciklilerden oluşan koro üyeleri, düzenlenen konser ile katılımcılara keyifli bir gece yaşattı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser sonunda Bilecik Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Mustafa Yıldırım, koro üyeleri ve Sanatçı Onur Şan'a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.


Konuk Sanatçı Onur Şan, Bileciklilerle bir araya geldiği için duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür etti.


Müzikseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği konser sonunda Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de koro üyelerinin son eserine eşlik etti. - BİLECİK

Onur Şan, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
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