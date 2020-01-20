Sanatçı Orhan Ölmez Sakarya'da sevenleri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçı Orhan Ölmez Sakarya'da sevenleri ile buluştu - Son Dakika

Sanatçı Orhan Ölmez Sakarya'da sevenleri ile buluştu

6 saat önce

Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Ölmez, en sevilen şarkılarını Sakarya'da sevenlerine seslendirdi.

Sanatçı Orhan Ölmez Sakarya'da sevenleri ile buluştu, System.String[]

Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Ölmez, en sevilen şarkılarını Sakarya'da sevenlerine seslendirdi.


Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Orhangazi Kültür Merkezinde düzenlenen Türk Halk Müziği Konserinde Orhan Ölmez, sevilen şarkılarıyla dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Düzenlenen konseri Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Fatih Çelikel, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda davetli izledi. Hayranlarının ilgisinden oldukça memnun olduğu gözlenen Orhan Ölmez, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.


Konser sonunda Orhan Ölmez'e gecenin anısına hediye takdim eden Başkan Mutlu Işıksu, sanatçı Ölmez'e performansı için teşekkür etti. Kültür Sanat Etkinlikleri ile şehir insanını ilgi duydukları kıymetli isimlerle buluşturmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Işıksu, "Adapazarımız kültürün, sanatın, sporun hülasa tüm güzelliklerin ADA'sı olsun istiyoruz ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ocak ayı her anlamda dopdolu geçiyor. Şubat ayı için de hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Hemşehrilerimiz bizleri yalnız bırakmıyorlar, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Orhan Ölmez, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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