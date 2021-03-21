Sanatçı Özgün Uğurlu'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü yayını - Son Dakika

Sanatçı Özgün Uğurlu'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü yayını

21.03.2021 16:53
Sanatçı Özgün Uğurlu'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü yayını, System.String[]

Sanatçı Özgün Uğurlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel bir canlı yayın programı gerçekleştirdi.

Sanatçı Özgün Uğurlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel bir canlı yayın programı gerçekleştirdi.

Uğurlu'nun kişisel Instagram hesabından yayınlanan programa oyuncu Aslı Tandoğan ve şarkıcı Gökhan Türkmen, Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Solak Ekmen ile kızı Kayra ve Süreyya Ülkü Güler'in yanı sıra down sendromlu Barış Kelleci katıldı.

Down sendromlu çocuklar için bir farkındalık oluşturulması gerektiğini söyleyen Uğurlu, bazı okulların bu çocukları kabul etmediğini çünkü diğer çocukların ebeveynlerinin istemediğini söyledi.

Uğurlu, oğlu Ediz'in de bu tarz problemlerle karşılaştığını kaydederek, "Dünyada ve Türkiye'de bu genel olarak böyle. Farkındalığın daha çok artması gerekiyor. Yardımcı öğretmenlerin mesela. Bu tip kaynaştırma sınıflarında farklı gelişim gösteren çocuklara geri kaldıkları durumda ekstra yardımcı olabilmek için aslında öğretmenlerin atanması ve bu sınıflarda böyle öğretmenlerin bulunması çok önemli." dedi.

"Down sendromlu çocuklara çok daha nazik, sevgi dolu, sabırlı davranılması gerekiyor"

Her 850 yeni doğandan birinin down sendromlu olduğunu dile getiren Uğurlu, Aslı Tandoğan ve Gökhan Türkmen'e kendi çocuklarının sınıfında bir down sendromlu çocuğun olmasına nasıl baktıkları sorusunu yöneltti.

Oyuncu Tandoğan, okulda istenmeme durumunun daha çok ailelerden kaynaklandığını dile getirerek, "Down sendromlu çocuklara çok daha nazik, sevgi dolu, sabırlı davranılması gerekiyor. O yüzden down sendromlu bir çocuğun oğlumun ya da kızımın sınıfında olmasını kesinlikle isterim. Çünkü o zaman daha empatik, daha nazik, daha sabırlı ve sevecen bir birey haline dönüşebileceğini düşünürüm. Kesinlikle istememek gibi bir şey söz konusu olamaz." diye konuştu.

Türkmen, verilen tepkileri idrak edemediğini ifade ederek, "Bir çocuğun elinden eğitiminin alınıyor olması zulümden başka bir şey değil. Çünkü o çocuk hasta değil, sadece genetik farklılığı var. Sen daha baştan onun kapasitesini engelleyip bir duvar örersen, bir gün de senin, sana göre normal olan çocuğuna başka biri başka bir taraftan duvar örer." ifadelerini kullandı.

Programa katılan Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Ekmen ise farklılıklara açık olmak gerektiğini belirterek, "Böylece daha iyi bir toplum olacağız. Çocuklarımız daha iyi gelişecek. Down sendromlu kardeşi olan çocuklara bakınca daha iyi insanlar olarak yetişiyorlar. Lütfen kimseyi dışlamayın. Zaten kimsenin böyle bir hakkı da yok. Ama down sendromlu çocuklar da en az sizin çocuklarınız kadar kıymetli ve bir arada olmayı hak ediyorlar." şeklinde konuştu.

Down sendromlu bir kızı olan Güler de velilerin farkındalık seviyesine ulaşmasını dileyerek, "Öğretmenim ama çocuğuma okul bulmakta zorlanıyorum. Şu an İnci de kaynaştırma öğrencisi olarak okula gidiyor, pandemi yüzünden biraz ara vermiş olsak da. Sanıyorum en büyük sıkıntı toplumda, eğitimde yer bulabilmek. Diliyorum en kısa zamanda bunu da çözmüş oluruz." değerlendirmesini yaptı.

Sanatçı Uğurlu, "Çocuk Şarkıları" albümündeki "Sayılar" şarkısının YouTube'daki izlenme gelirlerinin tamamının Türkiye Down Sendromu Derneği'ne bağışlandığını söyledi.

Down Sendromu, Aslı Tandoğan, Türkiye, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanatçı Özgün Uğurlu'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü yayını - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü Alev alıp yokuş aşağı hareket eden kamyonet, korku dolu anlar yaşattı Türkiye'de ünlü isimlerin tuttuğu takımlar RB Leipzig'de Alexander Sörloth: Türkiye'de taktik yok Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti HDP'den Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama: Bugün bize olanlar, yarın tüm muhalefetin başına gelecek Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak 11'ler belli oldu Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak 11'ler belli oldu         
17:50
Vicdansız adam aşırı yükü çekemeyen atına keserle işkence yaptı Vicdansız adam aşırı yükü çekemeyen atına keserle işkence yaptı         
17:39
2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu         
17:20
Putin, hafta sonu tatili için Savunma Bakanı ile Sibirya'ya gitti Putin, hafta sonu tatili için Savunma Bakanı ile Sibirya'ya gitti         
17:01
Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi         
16:44
Sağlık durumu kötüye giden Seren Serengil, takipçilerinden yardım istedi Sağlık durumu kötüye giden Seren Serengil, takipçilerinden yardım istedi         
16:13
Erol Kaynar'ın Erol Kaynar'ın "Takipçisi olacağız" mesajına Metin Sipahioğlu'ndan yanıt: Tek amaçları hakemleri baskı altına almak         
15:47
Sabah gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Milletin Meclis'inde milletin ferdinin bulunması suç mudur? Sabah gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Milletin Meclis'inde milletin ferdinin bulunması suç mudur?         
15:17
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler         
13:30
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak         
12:29
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 17:57:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanatçı Özgün Uğurlu'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü yayını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei