Sanatçı Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Sanatçı Refik Anadol'un yeni kişisel sergisi "Makine Hatıraları: Uzay" sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Dolapdere'deki İstanbul Pilevneli Gallery'de açılan serginin girişinde, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda ziyaretçinin ağırlanması ve yoğun ilgiden dolayı uzun kuyruk oluştu.

"En iyi fikirlerimi her zaman Türkiye'ye getiriyorum"

Sergide AA muhabirine açıklamada bulunan Anadol, özellikle en iyi fikirlerini her zaman Türkiye'ye getirdiğini belirterek, "İstanbul'da 10 yıldır yaptığım bütün işlerde çok anlamlı ilişkiler geliştirdim. 2011 yılındaki 'İstiklal Caddesi'nin Sesleri' projesi, 'Arşiv Rüyası' ya da 'Eriyen Hatıralar' gibi en iyi fikirlerimi burada gerçekleştiriyorum." dedi.

Anadol, dijital sanatlara gençlerin özellikle yoğun bir şekilde ilgi gösterdiğine değinerek, "Bir sanatçı olarak hayalim, sanatı her yaş, her kültür ve her insan için yapabilme ihtimaliydi. Bu yüzden 14 dil konuşabilen ve 10 ülkeyi temsil eden 14 kişilik bir ekiple çalışıyorum. Bu anlamda evrensellik en büyük kaygılarımdan biri. Fakat özellikle genç arkadaşlarım yapay zeka, uzay, büyük veri ve geleceğin yeni deneyimlerini ön görmek adına ilgili olduklarını görüyorum." diye konuştu.

Türkiye'den gençlerin yüksek ilgisinin kendisine farklı sorumluluklar da yüklediğini ifade eden Anadol, şunları kaydetti:

"Serginin çerçevesinin içerisinde elimden geldiği kadar yapay zeka konusunda ücretsiz atölyeler de hayal ediyorum. Dürüst olmak gerekirse böyle bir ilgi beklemiyordum ve bu etkiyi pozitif anlamda bir paylaşıma dönüştürmek istiyorum. Sergide bu sebeple tüm verileri açık kaynaklı olarak sundum. İlgili ziyaretçiler için özellikle kullanılan algoritmanın ismini, yöntemini görebileceği ekranlar koydum."

Anadol, sergide 4 kata yayılmış deneyimlere yer verdiklerine işaret ederek, ham veri, heykel, resim ve izleyiciyi çevreleyerek adım adım içerisinde girebileceği bir dünya hissi veren farklı bölümler olduğunu söyledi.

2021'de Türkiye'de iki sergi daha olacak

Serginin pandemi döneminde herkese iyi gelmesini temenni eden sanatçı, "Bu yıl içerisinde Türkiye'de iki sergi daha hazırlıyorum. Umarım onlarla birlikte sanatseverlerle tekrar buluşacağız." ifadelerini sözlerine ekledi.

Los Angeles'ta yaşayan Refik Anadol, Studio'nun İstanbul'da bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı kişisel sergisi "Makine Hatıraları: Uzay"la izleyicilere astronomik araştırmaların insanlık tarihindeki yeri ile uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutan yeni bir kavramsal çerçeve sunmayı amaçlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen sergi, pazar günü hariç her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında 25 Nisan'a kadar görülebilecek.

Anadol'un ilk galeri sergisi "Şüpheci Müdahaleler" de 2012 yılında yine Pilevneli Gallery çatısı altında izleyiciyle buluşmuştu.