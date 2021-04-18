Sanatçı Refik Anadol ve Dan Goods "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi üzerine konuştu - Son Dakika

Sanatçı Refik Anadol ve Dan Goods "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi üzerine konuştu

18.04.2021 23:55
Sanatçı Refik Anadol ve Dan Goods

Sanatçı Refik Anadol ve ABD'nin uzay programı NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'ndan Dan Goods, Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi üzerine konuştukları çevrim içi etkinlikte bir araya geldi.

Sanatçı Refik Anadol ve ABD'nin uzay programı NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'ndan Dan Goods, Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi üzerine konuştukları çevrim içi etkinlikte bir araya geldi.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşen etkinlikte konuşan Anadol, Dan Goods'un insanlara hayatta olmanın armağanı ve ayrıcalığının hatırlatıldığı anlar yaratma konusunda tutkulu biri olduğunu söyledi.

Dan Goods'un, ABD uzay programı NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'nda karmaşık kavramları, evrensel olarak anlaşılabilecek anlamlı hikayelere dönüştüren bir ekibi yönettiğine dikkati çeken Anadol, bu çalışmaların kamusal alanlarda ve sanat müzelerinde ziyaretçiyle buluştuğunu ifade etti.

Anadol, Goods'un şu anda Dubai'deki yenilik ve tasarım müzesi olan Gelecek Müzesi ile çalıştığını belirterek, "Dan Goods, kısa süre önce NASA'nın Olağanüstü Kamu Hizmeti Ödülü ile onurlandırıldı. Geçmişte LA Weekly tarafından 'Los Angeles'ın en ilginç insanlarından biri' seçildi. 2002 yılında Art Center College of Design'da grafik tasarım programından birincilikle mezun oldu." ifadelerini kullandı.

Dan Goods ise eğitim hayatında hiç sanat dersi almadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir şeyleri bir araya getirmeyi sevdiğimi hiç düşünmemiştim. Seattle'da küçük bir okula gittim ve 6 ay ailemden uzaklaştım ve orada hiç arkadaşım yoktu. Okula bilmediğim şeyleri nasıl yapacağımı öğrenmek için gidiyordum. Ama her zaman büyük fikirlerim vardı, büyük bir vizyonum olduğunu hayal etmiştim. Etrafımdaki insanlar sanki ne hakkında konuştuğunu bilmiyormuşum gibi düşünürdü. Sonunda bir grafik tasarımcı oldum, işten atıldım. Her zaman istediğim kadar iyi olmadığımı fark ettim."

Goods, Jet Tahrik Laboratuvarı'nda çok iyi bir ekiple beraber çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak, özgür düşünen bir tasarımcının uzaydan çok büyük ilhamlar alabileceğini dile getirdi.

"Makine Hatıraları: Uzay" sergisi hakkında

Refik Anadol'un, mart ayında Pilevneli Gallery'de İstanbullu sanatseverlerle buluşan "Makine Hatıraları: Uzay" isimli sergisi yoğun ilgi görüyor.

Anadol, sergide astronomik araştırmaların insanlık tarihindeki yeri ile uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutmayı hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen sergi, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında 25 Nisan'a kadar görülebilecek.

Anadol'un ilk galeri sergisi "Şüpheci Müdahaleler" de 2012 yılında yine Pilevneli Gallery çatısı altında izleyiciyle buluşmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Refik Anadol, NASA, Uzay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Refik Anadol ve Dan Goods 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi üzerine konuştu - Son Dakika


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