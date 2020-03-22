Sanatçı Sıla'dan evde kalanlara özel

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Sıla, Oppo Türkiye'nin resmi Instagram hesabından bugün saat 20.30'da gerçekleşecek "online" konser ile evde kalan seyirciye seslenecek.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen önlemler kapsamında birçok sanatçı online konserler düzenlemeye başladı. Evde canlı müzik sergileyen isimler arasına Sıla da katıldı.

Oppo Türkiye'nin resmi Instagram hesabı üzerinden yayınlanan online konserde, markanın da yüzü olan Sıla, en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Takipçilerinden de istek şarkı talep eden Sıla'yı binlerce kişinin izlemesi bekleniyor.