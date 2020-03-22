Sanatçı Sıla'dan evde kalanlara özel "online" konser - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanatçı Sıla'dan evde kalanlara özel 'online' konser - Son Dakika Ekonomi

Sanatçı Sıla'dan evde kalanlara özel "online" konser

6 saat önce

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Sıla, Oppo Türkiye'nin resmi Instagram hesabından bugün saat 20.30'da gerçekleşecek "online" konser ile evde kalan seyirciye seslenecek.

Sanatçı Sıla'dan evde kalanlara özel

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Sıla, Oppo Türkiye'nin resmi Instagram hesabından bugün saat 20.30'da gerçekleşecek "online" konser ile evde kalan seyirciye seslenecek.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen önlemler kapsamında birçok sanatçı online konserler düzenlemeye başladı. Evde canlı müzik sergileyen isimler arasına Sıla da katıldı.

Oppo Türkiye'nin resmi Instagram hesabı üzerinden yayınlanan online konserde, markanın da yüzü olan Sıla, en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Takipçilerinden de istek şarkı talep eden Sıla'yı binlerce kişinin izlemesi bekleniyor.

Türkiye, Sıla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:40 Kaynak: AA

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