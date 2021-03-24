Sanatçı Suavi'den üzen haber geldi

Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, koronavirüse yakalandı. 10 gün boyunca eşiyle ilgilenen Suavi hastalıktan kaçamadı.

'DİNLENMESİ GEREKİYOR'

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Gönül Yılman Saygan "Maalesef Suavi de pozitif. 10 gündür bana bir bebeğe bakar gibi baktı ama şimdi o da düştü. Sağlık durumu iyi, tedavisi evde yapılacak, semptomların hepsi var. Dinlenip tedavisine devam etmesi gerek" ifadelerini kullandı.