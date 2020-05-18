Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel marş besteledi.

Ezgü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinin sürdüğü günleri, Antalya'daki evinde müzik çalışmalarıyla geçiriyor.

Evinde çalıp söylediği türküleri, sağlık çalışanları ve evde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla sosyal medyadaki hesabından canlı paylaşan Ezgü, bu kez 19 Mayıs'a özel marş besteledi.

Ezgü, sözü ve müziği kendisine ait olan eseri, yine sosyal medya aracılığıyla sevenlerinin beğenisine sundu.

Marşın aranjmanında Hakan Kara, kayıt, stüdyo ve baskı aşamasında ise Ali Kadir Kamacı Ezgü'ye destek oldu.

Nakaratında "Gençler vatan size emanet." sözlerinin vurgulandığı marşa, Volkan Çakır tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı görüntülerinin de yer aldığı klip hazırlandı.

"Marşı koronavirüs günlerinde hazırladım"

Sanatçı Sümer Ezgü, AA muhabirine, işgal altındaki vatanın istiklal mücadelesinin başladığı 19 Mayıs 1919'un çok anlamlı olduğunu söyledi.

Atatürk'ün Samsun'a doğru yola çıktığı ve vatanın kurtuluş ateşini yaktığı güne özel bir marş olmasını istediğini dile getiren Ezgü, Kovid-19 nedeniyle evde kaldığı günleri değerlendirerek böyle bir çalışma içine girdiğini ifade etti.

Ezgü, vatanın işgalden kurtuluşunu vurgulayan 10. ve 50. yıl marşlarının olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Milli Mücadele başarısının gençlere armağan edilmesi hikayesinin olduğu sözleri içeren, melodik olarak da dillere düşebilecek bir marş yapmak istedim. Çalışarak ve üreterek ülkeyi geliştirme görevinin gençlerde olduğunun vurgulandığı bir marş yazdım. Bu marşı koronavirüs günlerinde evde yaptım, bundan dolayı bu eserin anlamı benim için çok farklı. Söz ve müziği bana ait olan marşı ülkemize armağan ediyorum. Mix masterini arkadaşa gönderdim, evde zor koşullarda kaydını yaptım. Ama bana göre çok anlamlı, çok güzel oldu. Mustafa Kemal Atatürk, dava arkadaşları ve onun arkasından giden Anadolu halkının yer aldığı bir video da hazırladık."

Yazdığı eseri öncelikle eşine, çocuklarına, sanatçı arkadaşlarına ve çevresine dinlettiğini anlatan Ezgü, onlardan "sanki yıllardır dinliyorlarmış" hissini yansıttıkları dönüşler aldığını, marşın çok beğenildiğini söyledi.

Ülkenin teknolojik, bilimsel ve sanatsal gelişimi görevinin gençlere verilmesini marşta ön plana çıkarmaya çalıştığını kaydeden Ezgü, "Marşı gencinden yaşlısına herkesin olduğu kitlesel bir konserle, meydanları doldurmuş binlerce insana söylemeyi çok arzu ederdim. Ama şimdilik bununla yetinmek zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Ezgü, marşın nesilden nesle yaşatılacağına inandığını sözlerine ekledi.