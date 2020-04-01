Sanatçı, tarihçi ve oyunculardan "Kitaplakal" kampanyasına büyük destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçı, tarihçi ve oyunculardan 'Kitaplakal' kampanyasına büyük destek - Son Dakika

Sanatçı, tarihçi ve oyunculardan "Kitaplakal" kampanyasına büyük destek

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni tip koron virüs dolayısı ile dışarı çıkmayarak evde kalan vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği, "Kitaplakal" kampanyasına sanatçı, tarihçi ve usta oyuncular destek verdi.

Sanatçı, tarihçi ve oyunculardan

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni tip koron virüs dolayısı ile dışarı çıkmayarak evde kalan vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği, "Kitaplakal" kampanyasına sanatçı, tarihçi ve usta oyuncular destek verdi. Evde çıkmayan vatandaşlara kitap okuma önerisinde bulunan usta isimler, vatandaşlara seslenerek kitap okumanın önemini anlattı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni tip koron virüs dolayısı ile dışarı çıkmayarak evde kalan vatandaşlara yönelik "Kitaplakal" kampanyasını hayata geçirdi. Özellikle sosyal medyada çok kişi tarafından paylaşılan ve duyurulan kampanyaya sanatçı, tarihçi ve usta oyunculardan büyük destek geldi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ali Sunal, "Bugünlerde evde kalarak bu virüsün yayılmasına önüne geçmeye çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarına da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evde kalmak bir süre sonra sıkıcı olabilir. Kitap okursanız, işte o zaman hayal gücünüzün sonu sınırları tamamen ortadan kalkıyor. Dünyanız büyüyor. Evde kal; ama kitapla kalırsan sınırlarını kaldırmış olursun" açıklamasına yer verdi. Ressam ve sanat eğitimcisi Devrim Erbil ise, "Yaşamı anlamlı kılan bazı değerler vardır. Bunların başında bilim ve sanat gelir. Bilim ve sanata ulaşmanın tek yolu bilgidir. Bilgi ise kitapta vardır. Kitap okuduğunuz zaman kişiliğiniz gelişir. Evde kaldığınız günlerde kitap okunmasını öneriyorum" dedi.


Destek veren diğer usta isimlerin mesajları ise şöyle;


Tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay: "Uzun bir zamandır evdeyiz. Evde nasıl vakit geçer? Ben kitaplarıma başvuruyorum. Ne olur hiç değilse günde bir tane kitabı karıştıralım. Okumak çok iyidir. Sizi her zaman geliştirir. Hep beraber evimizde kitap okuyalım." Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit: "İnsanların en büyük hastalığı bence unutkanlıktır. Unutmamak için okuyun. Evde kalın. Kitap ile kalın." Oyuncu ve Yönetmen Haluk Bilginer: "Evlere kapandık doğru; ama zihnimizi açmak mümkün. Bunun için elimizde güçlü bir koz var; okumak. Okumak sizi evden çıkarıp bambaşka yerlere götürür. Okumak iyidir, okumak çözüm üretir." Tarihçi İlber Ortaylı, "Korona salgını bizi evlerimize kapanmak zorunda bıraktı. Bu kurala uymayanlar için büyük tehlikeler var. Bu sıkıcı kapanmayı renkli bir faaliyete çevirmek mümkündür. Lütfen kitap okuyalım. Bunu da yapamazsak film izleyelim. Bu günleri lezzetle geçirelim."


Oyuncu Kerem Alışık: "Kitapları okumamak, kitapları yakmaktan daha büyük bir suçtur. Evimize sığındığımız bu günlerde sadık dostlarımız olan kitaplarımıza sarıldık." Öğretim Üyesi Levent Erden ise, "Her şeyi merak etmemiz gerekir. Merakı gidermenin en iyi yolu ise kitaplardır. İnsan merakını giderdikçe ileri gider. Merak etmek zengin olmaktır. Evde kalın, kitapla kalın." Doktor Mehmet Öz: "Kendimizi geliştirmenin yolu okumaktan geçiyor. Yeni yayınlar yeni tedaviler okuyorum. Okumak beynin sağlığı için gereklidir. Kitap okumak sizi zeki yapar. Evde kalın, kitap okuyarak yeni dünyalar keşfedin." Sanatçı Orhan Gencebay: "Şimdi okuma sırasında hepimizde. Bu zor günleri hepimize yatırım yapmaya çevirebiliriz. Yarınları yazmak için bugün okumalıyız. Evde kalın, kitapla kalın." Sanatçı Yılmaz Erdoğan: "Kitap okumak sizi entelektüel bir insan yapmaz; mutlu bir insan yapar. Okumuyorsanız, başlayın seveceksiniz." - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:43 Kaynak: İHA

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