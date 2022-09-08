Konser vereceği sahne yıkılan Tarkan'dan ilk açıklama: Elimizden ne gelirse yapacağız - Son Dakika
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Konser vereceği sahne yıkılan Tarkan'dan ilk açıklama: Elimizden ne gelirse yapacağız

08.09.2022 01:15

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümüne özel Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan platform büyük bir gürültüyle yıkıldı. Talihsiz olayı yolda öğrenen yıldız şarkıcı "Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" ifadelerini kullandı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan platform büyük bir gürültüyle çöktü. Megastar konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

1 KİŞİ YARALANDI

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde 9 Eylül tarihinde Cumhuriyet Meydanında sahne alacak olan ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan dev platform dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Megastar Tarkan: 'Konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız'

"HERKESE GEÇMİŞ OLSUN"

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı Tarkan, "İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Megastar Tarkan: 'Konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız'
Megastar Tarkan: 'Konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız'
Megastar Tarkan: 'Konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız'
YORUMLAR
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Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı
Kaynak: İHA

Megastar, Tarkan, İzmir, Yerel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konser vereceği sahne yıkılan Tarkan'dan ilk açıklama: Elimizden ne gelirse yapacağız - Son Dakika

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