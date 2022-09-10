Tarkan, İzmir'deki efsane konser sonrası paylaştı: Ne kadar özlemişiz böyle olmayı

Megastar Tarkan, İzmir'in işgalden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında dün gece Gündoğdu Meydanı'nda konser vermişti. Tarkan, binlerce İzmirlinin katıldığı konserin ardından bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"NE KADAR ÖZLEMİŞİZ TEK YÜREK OLUP ATMAYI"

Tarkan, şunları söyledi: "Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı. Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı, özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi. Yeniden umutla dolmayı. Tüm farklılıklarımızla birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle sarılmayı, kucak açmayı. Çünkü biz biliriz, aslında farklılıklarımızdaki çeşitli renklerdir ülkemizin eşsiz mozaiğini oluşturan. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz ve inanışlarımızla ne olursa olsun birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşmamızdır aslolan.

"NE KADAR ÖZLEMİŞİZ KUTUPLAŞMALAR OLMADAN BÜTÜNLEŞMEYİ"

Dün geceki konserde işte böyle muhteşem bir manzara vardı. Birbirine sevgiyle kenetlenmiş yüz binlerce insan. Ne kadar özlemişiz böyle olmayı, hissetmeyi. Kutuplaşmalar, bölünmeler, düşmanlıklar olmadan bütünleşmeyi."