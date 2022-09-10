Tarkan, İzmir'deki efsane konser sonrası paylaştı: Ne kadar özlemişiz böyle olmayı - Son Dakika
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Tarkan, İzmir'deki efsane konser sonrası paylaştı: Ne kadar özlemişiz böyle olmayı

10.09.2022 23:50

Megastar Tarkan, kurtuluşunun 100. yıl dönümünde İzmir'de verdiği efsane konser sonrası ilk paylaşımında, "Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı. Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı, özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi. Birbirine sevgiyle kenetlenmiş yüz binlerce insan. Ne kadar özlemişiz böyle olmayı, hissetmeyi. Kutuplaşmalar, bölünmeler, düşmanlıklar olmadan bütünleşmeyi" ifadelerini kullandı.

Megastar Tarkan, İzmir'in işgalden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında dün gece Gündoğdu Meydanı'nda konser vermişti. Tarkan, binlerce İzmirlinin katıldığı konserin ardından bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"NE KADAR ÖZLEMİŞİZ TEK YÜREK OLUP ATMAYI"

Tarkan, şunları söyledi: "Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı. Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı, özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi. Yeniden umutla dolmayı. Tüm farklılıklarımızla birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle sarılmayı, kucak açmayı. Çünkü biz biliriz, aslında farklılıklarımızdaki çeşitli renklerdir ülkemizin eşsiz mozaiğini oluşturan. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz ve inanışlarımızla ne olursa olsun birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşmamızdır aslolan.

"NE KADAR ÖZLEMİŞİZ KUTUPLAŞMALAR OLMADAN BÜTÜNLEŞMEYİ"

Dün geceki konserde işte böyle muhteşem bir manzara vardı. Birbirine sevgiyle kenetlenmiş yüz binlerce insan. Ne kadar özlemişiz böyle olmayı, hissetmeyi. Kutuplaşmalar, bölünmeler, düşmanlıklar olmadan bütünleşmeyi."

Tarkan: Ne Kadar Özlemişiz Tek Yürek Olup Atmayı. Yasaksız, Baskısız, Yalansız, İçimizden Geldiği Gibi Olmayı, Özgürce Eğlenmeyi ve Gülmeyi
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Kaynak: ANKA

Megastar, Tarkan, İzmir, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarkan, İzmir'deki efsane konser sonrası paylaştı: Ne kadar özlemişiz böyle olmayı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarkan, İzmir'deki efsane konser sonrası paylaştı: Ne kadar özlemişiz böyle olmayı - Son Dakika
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