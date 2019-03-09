Sanatçı Tatlıses'ten Vali Erin'e Ziyaret

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti'nin Şanlıurfa mitingine katılmak üzere dün kentte gelen Tatlıses, Vali Erin'i makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Erin, Tatlıses'e Göbeklitepe tablosu hediye etti.



Memleketinde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Tatlıses, kendisini kabul eden Vali Erin'e teşekkür etti.

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