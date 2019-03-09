Son Dakika Haberleri: Sanatçı Tatlıses'ten Vali Erin'e Ziyaret

Sanatçı Tatlıses'ten Vali Erin'e Ziyaret

3 dakika önce

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Sanatçı Tatlıses'ten Vali Erin'e Ziyaret, System.String[]
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti'nin Şanlıurfa mitingine katılmak üzere dün kentte gelen Tatlıses, Vali Erin'i makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Erin, Tatlıses'e Göbeklitepe tablosu hediye etti.

Memleketinde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Tatlıses, kendisini kabul eden Vali Erin'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:52 Kaynak: AA

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